El Saint James Park fue escenario de una noche de alta intensidad, por el partidazo que se vivió por . Cuando todos pensaban ser testigos de una histórica victoria del , un penal en los últimos minutos aguaría la fiesta de las ‘urracas’. Un contacto claro dentro del área en contra de Dani Olmo, le dio la chance a los del Barcelona para poder quedarse con el empate. Y como era de esperarse, fue Lamine Yamal quien terminó marcando el tanto que le da vida y posibilidad de definir la clasificación a cuartos en el Camp Nou.

