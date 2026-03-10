Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Los salvó un penal! Gol de Lamine Yamal puso el 1-1 del Barcelona vs. Newcastle
Todo se define en el Camp Nou, pues los ‘culés’ lograron rescatar un empate en el último minuto del partido frente a las ‘urracas’. A pesar de que pedían que se acabe el partido, el árbitro terminó cobrando un penal.
Gol de Lamine Yamal puso el 1-1 del Barcelona vs Newcastle. (Video: ESPN)
El Saint James Park fue escenario de una noche de alta intensidad, por el partidazo que se vivió por Champions League. Cuando todos pensaban ser testigos de una histórica victoria del Newcastle United, un penal en los últimos minutos aguaría la fiesta de las ‘urracas’. Un contacto claro dentro del área en contra de Dani Olmo, le dio la chance a los del Barcelona para poder quedarse con el empate. Y como era de esperarse, fue Lamine Yamal quien terminó marcando el tanto que le da vida y posibilidad de definir la clasificación a cuartos en el Camp Nou.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.