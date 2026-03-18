Gol de Marc Bernal para el 2-1 del Barcelona vs. Newcastle. (Video: ESPN)
Gol de Marc Bernal para el 2-1 del Barcelona vs. Newcastle. (Video: ESPN)

Instantes después del empate del Newcastle, Barcelona aprovechó la pelota parada para volver a ponerse en ventaja con una buena definición de Marc Bernal.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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