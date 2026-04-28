Gol de Ousmane Dembélé para el 3-2 del PSG vs. Bayern. (Video: ESPN)
Gol de Ousmane Dembélé para el 3-2 del PSG vs. Bayern. (Video: ESPN)

Tenemos partido en el Parque de los Príncipes, golazo de Olise al angulo de Safonov para anotar el 2-2 del Bayern Munich ante el PSG.

Gol de Michael Olise para el 2-2 del Bayern vs. PSG:

Gol de Michael Olise para el 2-2 del Bayern vs. PSG. (Video: ESPN)
Gol de Michael Olise para el 2-2 del Bayern vs. PSG. (Video: ESPN)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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