Gol de Mehdi Taremi puso el 2-3 del Olympiacos vs Real Madrid. (Video: ESPN)
Vuelven a golpear los locales. Después de la que les dieron en el primer tiempo, entraron en la segunda mitad con el objetivo de no seguir dejarse vencer, es por eso que aprovecharon la oportunidad de acercarse con peligro recorriendo la banda derecha, superando a Mendy del , que no puso controlar la agilidad de sus rivales. Es así que Santiago Hezze, del Olympiacos, sacó el centro al punto penal donde Taremi logró ganar por la vía aérea y marcar el gol para acercar el marcador.

