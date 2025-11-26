Gol de Kylian Mbappé para el 1-1 del Real Madrid vs Olympiacos por Champions League. (Video: ESPN)
Gol de Kylian Mbappé para el 1-1 del Real Madrid vs Olympiacos por Champions League. (Video: ESPN)

se impone 3-1 a , por la fecha 5 de la Fase de Liga de la , gracias a un excepcional , autor de los tres goles. Tras el primer gol para los griegos, obra del portugués Chiquinho a los 8 minutos, vino la remontada merengue en El Pireo. A los 22′, Mbappé aprovechó un pase de Vinícius Jr. para marcar el empate ante la presión de la defensa local; dos minutos después, la ‘Tortuninja’ conectó de cabeza un buen centro del turco Arda Güler; y cinco minutos más tarde, a los 29′, la conexión francesa entre Camavinga y Mbappé dio frutos: pase largo del volante y definición sutil del delantero para encaminar la victoria del equipo de Xabi Alonso.

Gol de Kylian Mbappé para el 2-1

Doblete de Kylian Mbappé para el 2-1 del Real Madrid vs Olympiacos por Champions League. (Video: ESPN)
Doblete de Kylian Mbappé para el 2-1 del Real Madrid vs Olympiacos por Champions League. (Video: ESPN)

Gol de Kylian Mbappé para el 3-1

Hat-trick de Kylian Mbappé para el 3-1 del Real Madrid vs Olympiacos por Champions League. (Video: ESPN)
Hat-trick de Kylian Mbappé para el 3-1 del Real Madrid vs Olympiacos por Champions League. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS