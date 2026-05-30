Gol de Ousmane Dembélé para el 1-1 del PSG vs. Arsenal, en la final de la Champions League. (Video: ESPN)
Gol de Ousmane Dembélé para el 1-1 del PSG vs. Arsenal, en la final de la Champions League. (Video: ESPN)

Justo cuando más lo necesitaba el , apareció desde los 12 pasos para poner el 1-1 sobre , en la final de la Champions League. Todo nació desde los pies Khvicha Kvaratskhelia, quien no había tenido un buen primer tiempo, pero levantó la mano en el momento justo para encarar a Cristhian Mosquera hasta llevarlo a la zona más peligrosa del área ‘gunner’. Así, el defensor español no pudo controlarlo y se equivocó al tumbarlo, provocando un penal que los parisinos supieron aprovechar para encontrar el empate. Se viene un partidazo en lo que resta de este encuentro definitorio.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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