Gol de Raphinha para el 1-0 del Barcelona vs. Feyenoord, por la Champions League. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Gol de Raphinha para el 1-0 del Barcelona vs. Feyenoord, por la Champions League. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

A pesar de la intensa lluvia que cae sobre el Spotify Camp Nou, no se guardó nada y salió con todo desde el primer minuto para arrollar al , en el duelo correspondiente a la fecha 1 de la Fase de Liga de la . A los 3′, después de un buen pase largo de Andreas Christensen, Lamine Yamal complementó la acción con un sutil toque para habilitar a . El delantero brasileño, quien viene siendo uno de los mejores elementos culés en este arranque de temporada, se sacó de encima a Tsuyoshi Watanabe para quedar mano a mano con el arco; sin embargo, no se quedó contento con eso: tras la aparición de Jeremiah St Juste y Charles Vanhoutte, el capitán azulgrana metió un perfecto enganche para mandarlos de paseo, definiendo con un toque para decretar el 1-0 parcial en Cataluña. ¡Una ‘pinturita’!

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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