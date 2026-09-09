A pesar de la intensa lluvia que cae sobre el Spotify Camp Nou, Barcelona no se guardó nada y salió con todo desde el primer minuto para arrollar al Feyenoord, en el duelo correspondiente a la fecha 1 de la Fase de Liga de la Champions League. A los 3′, después de un buen pase largo de Andreas Christensen, Lamine Yamal complementó la acción con un sutil toque para habilitar a Raphinha. El delantero brasileño, quien viene siendo uno de los mejores elementos culés en este arranque de temporada, se sacó de encima a Tsuyoshi Watanabe para quedar mano a mano con el arco; sin embargo, no se quedó contento con eso: tras la aparición de Jeremiah St Juste y Charles Vanhoutte, el capitán azulgrana metió un perfecto enganche para mandarlos de paseo, definiendo con un toque para decretar el 1-0 parcial en Cataluña. ¡Una ‘pinturita’!
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