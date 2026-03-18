Gol de Raphinha para el 1-0 del Barcelona vs. Newcastle. (Video: ESPN)
Gol de Raphinha para el 1-0 del Barcelona vs. Newcastle. (Video: ESPN)

golpeó primero en el Spotify Camp Nou, consiguiendo el 1-0 parcial sobre apenas a los 6′ del primer tiempo. Toda la jugada nació de los pies de Lamine Yamal, quien esta vez apareció por el medio para sacarse de encima a Malick Thiaw con una genialidad, dejando todo el camino libre para abrir por le lado derecho con . Así pues, tras la intervención de Fermín López, el brasileño encontró el espacio para colocar un preciso zurdazo y abrir la cuenta en el recinto azulgrana. Definición de lujo gracias a la combinación de los más talentosos de la ofensiva del equipo de Hansi Flick.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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