Gol de Aboubakary Koita para el 1-0 del Real Madrid vs. AEK Atenas. (Video: ESPN)
Gol de Aboubakary Koita para el 1-0 del Real Madrid vs. AEK Atenas. (Video: ESPN)

pisó territorio griego sabiendo que partía como favorito ante el , pero con la consigna de no confiarse para evitar cualquier sorpresa. Sin embargo, dicho nivel de atención tardó en encenderse, pues apenas a los 12′ el conjunto local encontró el camino para marcar el primer tanto de la noche. El autor fue , quien después de una combinación con Luka Jović, se hizo el espacio engañando a Marc Cucurella y no dudó cuando quedó a tiro de remate. Golazo y a cobrar.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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