El deslumbrante talento de Arda Guler volvió a brillar bajo las luces del imponente Santiago Bernabéu, encaminando al Real Madrid hacia un triunfo vital sobre un rocoso RB Leipzig en el desarrollo de la tercera fecha de la UEFA Champions League 2026/27. En un encuentro de alta fricción donde los dirigidos por el estratega José Mourinho debieron picar piedra para imponer condiciones, la apertura del marcador a cargo de Bernardo Silva sirvió como preludio para el golpe de gracia que decretaría el 2-0 definitivo. La jugada que desató la ovación de la afición madridista fue una exquisita sinfonía colectiva que culminó con una asistencia magistral en forma de pivoteo por parte del astro galo Kylian Mbappé, dejando el balón servido para que la joven joya turca perfore las redes germanas; un tanto que no solo certifica el meteórico ascenso de Guler en la rotación estelar, sino que afianza a la Casa Blanca con su tercera victoria en fila dentro del prestigioso certamen continental.