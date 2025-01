Todo en juego tiene el Real Madrid en esta jornada de Champions League, enfrentándose al Salzburg que no tiene mucho que perder ya que prácticamente se encuentra fuera de competencia. Conociendo esa necesidad, los ‘blancos’ buscaron ponerse rápido adelante en el marcador pero se les fue difícil ante la velocidad de los austriacos. Tuvo que aparecer Vini Jr. para sacar un centro al área que no logró conectar Jude Bellingham, pero si lo hizo Rodrygo que aparecía por la otra banda, sacó un remate potente y puso el 1-0. Por si no fuera poco, nuevamente se asoció el futbolista inglés que regaló una asistencia de lujo para que Rodrygo, con un batacazo cruzado, ponga el segundo gol.





Rodrygo marcó doblete para el 2-0:

¡Qué lujo! Así puso Rodrygo el 2-0 del Real Madrid. (Video: ESPN)





TE PUEDE INTERESAR