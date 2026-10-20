Gol de Lucas Hernández para el 2-1 del PSG vs. Barcelona. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Gol de Lucas Hernández para el 2-1 del PSG vs. Barcelona. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

anotó de un gran cabezazo el 2-1 del vs. por la Champions League. Tras un gran centro, el defensor francés conectó el balón y venció a Joan García para poner en ventaja al conjunto parisino.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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