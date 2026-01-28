Gol de Pavlidis para el 2-1 de Benfica vs. Real Madrid. (Video: ESPN)
Cuando el partido de culminaba su primera etapa, una falta en el área determinó en penal para cuadro portugués. Desde tienda ‘merengue’ reclamaron, pero no fue suficiente para cambiar la decisión. Ya con el balón en mano, ejecutó un remate imposible de atrapar para colocar el 2-1 parcial en el estadio Da Luz y alimentar la ilusión de Benfica de meterse a los 16vos de final de la . Los dirigidos por José Mourinho necesitan una serie de resultados para conseguir el objetivo.

