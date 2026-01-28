Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Sorpresa en Portugal: gol de Pavlidis para el 2-1 de Benfica vs. Real Madrid
Cuando el partido de Real Madrid vs. Benfica culminaba su primera etapa, una falta en el área determinó en penal para cuadro portugués. Desde tienda ‘merengue’ reclamaron, pero no fue suficiente para cambiar la decisión. Ya con el balón en mano, Vangelis Pavlidis ejecutó un remate imposible de atrapar para colocar el 2-1 parcial en el estadio Da Luz y alimentar la ilusión de Benfica de meterse a los 16vos de final de la Champions League. Los dirigidos por José Mourinho necesitan una serie de resultados para conseguir el objetivo.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.