Gol Viktor Gyökeres, Arsenal 1-0 Atlético de Madrid (Video: ESPN)
Gol Viktor Gyökeres, Arsenal 1-0 Atlético de Madrid (Video: ESPN)

En una contra del Arsenal, el delantero sueco fue derribado en el área por Dávid Hancko y el árbitro sancionó penal. El propio Gyökeres se encargó de ejecutar la pena máxima y fusiló el arco de Jan Oblak, quien poco pudo hacer para evitar el 1-0 a favor del ante el Atlético de Madrid, en la segunda semifinal de la .

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS