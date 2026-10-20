Gol de Fabián Ruiz para el 4-2 del PSG vs. Barcelona. (Video: ESPN)
Gol de Fabián Ruiz para el 4-2 del PSG vs. Barcelona. (Video: ESPN)

reaccionó rápidamente tras el golazo de Lamine Yamal y encontró el 3-2 por medio de , quien aprovechó la ocasión para volver a poner en ventaja al conjunto parisino. Instantes después, apareció para marcar el 4-2 y ampliar la diferencia sobre el Barcelona en la Champions League.

Gol de Vitinha para el 3-2:

Gol de Vitinha para el 3-2 del PSG vs. Barcelona. (Video: ESPN)
Gol de Vitinha para el 3-2 del PSG vs. Barcelona. (Video: ESPN)

Gol de Fabián Ruiz para el 4-2:

Gol de Fabián Ruiz para el 4-2 del PSG vs. Barcelona. (Video: ESPN)
Gol de Fabián Ruiz para el 4-2 del PSG vs. Barcelona. (Video: ESPN)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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