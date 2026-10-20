Gol de Xavi Espart para el 1-1 del Barcelona vs. PSG. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Gol de Xavi Espart para el 1-1 del Barcelona vs. PSG. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

reaccionó de gran manera ante el y encontró el empate gracias a una gran combinación entre Fermín López y . Ambos se asociaron por la banda derecha y, tras superar la marca de Lucas Hernández y Willian Pacho, el joven futbolista blaugrana sacó un potente remate que venció al arquero Matvey Safonov para poner el 1-1 parcial.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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