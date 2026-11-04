Gol de Erling Haaland para el 3-2 del Manchester City vs. Leipzig. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Gol de Erling Haaland para el 3-2 del Manchester City vs. Leipzig. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

La victoria del llegó gracias a los goles de y , quienes aparecieron en momentos claves del encuentro. El argentino conectó de cabeza tras un preciso centro para poner el segundo. Mientras que el delantero noruego apareció en el segundo palo para empujar el balón y sellar el triunfo de los ingleses.

Gol de Enzo Fernández para el 2-1 del Manchester City vs. Leipzig:

Gol de Enzo Fernández para el 2-1 del Manchester City vs. Leipzig. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Gol de Enzo Fernández para el 2-1 del Manchester City vs. Leipzig. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC