Gol de Anthony Gordon para el 3-1 del Barcelona. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Gol de Anthony Gordon para el 3-1 del Barcelona. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

sueña con ganar la y quiere llevarse el trofeo a casa tras 11 años sin poder levantarlo, y por ahora todo va a la perfección. Fermín López y Anthony Gordon amplían la ventaja para el equipo de Hansi Flick, que busca tomar la delantera tras un sólido inicio de temporada.

Gol de Fermín López para el 2-1 del Barcelona vs. Galatasaray:

Gol de Fermín López para el 2-1 del Barcelona. (Video: ESPN)
Gol de Fermín López para el 2-1 del Barcelona. (Video: ESPN)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC