Gol de Kylian Mbappé para el 2-0 del Real Madrid vs. Kairat. (Video: ESPN)
Con un viaje de más de 7 mil kilómetros para enfrentar al , el partido en Kazajistán parecía no ser nada sencillo para el . Si bien los blancos manejaban los hilos del encuentro, les hacía falta graficarlo en el marcador. Así pues, respondiendo a la exigencia de ser el mejor futbolista del equipo de Xabi Alonso, levantó la mano para marcar un ‘hat-trick’ y decretar el 3-0 sobre el cuadro kazajo. El primero de los goles llegó vía penal a los 25′, mientras que los otros dos llegaron en la etapa complementaria, a los 52′ y 73′. Cada uno de los tantos tuvo una definición de lujo, confirmando el gran presente del delantero francés, quien llegó a los 13 goles en la temporada 2025-26, divididos en cinco por la y ocho por LaLiga.

Gol de Kylian Mbappé para el 1-0:

Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 del Real Madrid vs. Kairat. (Video: ESPN)
Gol de Kylian Mbappé para el 2-0

Gol de Kylian Mbappé para el 2-0 del Real Madrid vs. Kairat. (Video: ESPN)
Gol de Kylian Mbappé para el 3-0:

Gol de Kylian Mbappé para el 3-0 del Real Madrid vs. Kairat. (Video: ESPN)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.