¡'Hat-trick’ de lujo! Goles y triplete de Mbappé para el 3-0 del Real Madrid vs. Kairat
Con un viaje de más de 7 mil kilómetros para enfrentar al Kairat, el partido en Kazajistán parecía no ser nada sencillo para el Real Madrid. Si bien los blancos manejaban los hilos del encuentro, les hacía falta graficarlo en el marcador. Así pues, respondiendo a la exigencia de ser el mejor futbolista del equipo de Xabi Alonso, Kylian Mbappé levantó la mano para marcar un ‘hat-trick’ y decretar el 3-0 sobre el cuadro kazajo. El primero de los goles llegó vía penal a los 25′, mientras que los otros dos llegaron en la etapa complementaria, a los 52′ y 73′. Cada uno de los tantos tuvo una definición de lujo, confirmando el gran presente del delantero francés, quien llegó a los 13 goles en la temporada 2025-26, divididos en cinco por la Champions League y ocho por LaLiga.
Gol de Kylian Mbappé para el 1-0:
Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 del Real Madrid vs. Kairat. (Video: ESPN)
Gol de Kylian Mbappé para el 2-0
Gol de Kylian Mbappé para el 2-0 del Real Madrid vs. Kairat. (Video: ESPN)
Gol de Kylian Mbappé para el 3-0:
Gol de Kylian Mbappé para el 3-0 del Real Madrid vs. Kairat. (Video: ESPN) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.