Mohamed Salah provocó autogol de Pablo Barrios para el 1-0 del Liverpool vs. Atlético de Madrid. (Video: ESPN)
Mohamed Salah salió encendido y apareció para el 2-0 del Liverpool vs. Atlético de Madrid: asistió a Andrew Robertson para el 1-0 y luego añadió otro golazo.

Gol de Andrew Robertson para el 1-0:

Gol del Mohamed Salah para el 2-0:

Gol de Mohamed Salah para el 2-0 del Liverpool vs. Atlético de Madrid. (Video: +FOOT)
