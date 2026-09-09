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¡Qué pase de Pedri! Gol de Raphinha para el 3-0 del Barcelona vs. Feyenoord, por la Champions
Barcelona salió a la etapa complementaria ante el Feyenoord sin quitar el pie del acelerador, conscientes de que no podían descuidarse para sellar un triunfo con comodidad en este arranque de la Champions League 2026-27. Así pues, cuando el conjunto neerlandés intentaba quitarle espacios a los azulgranas con un bloque bajo, Pedri vio un resquicio donde la mayoría de jugadores terrenales solo ven piernas: con un sutil toque hacia adelante, el volante habilitó a Raphinha para que decrete su doblete y el 3-0 en el Spotify Camp Nou. Tremendo pase de los dirigidos por Hansi Flick, que han arrancado con todo esta temporada con el objetivo de levantar su sexta ‘Orejona’.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.