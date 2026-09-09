Gol de Raphinha para el 3-0 del Barcelona vs. Feyenoord, por la Champions League. (Video: ESPN)
Gol de Raphinha para el 3-0 del Barcelona vs. Feyenoord, por la Champions League. (Video: ESPN)

salió a la etapa complementaria ante el sin quitar el pie del acelerador, conscientes de que no podían descuidarse para sellar un triunfo con comodidad en este arranque de la . Así pues, cuando el conjunto neerlandés intentaba quitarle espacios a los azulgranas con un bloque bajo, vio un resquicio donde la mayoría de jugadores terrenales solo ven piernas: con un sutil toque hacia adelante, el volante habilitó a para que decrete su doblete y el 3-0 en el Spotify Camp Nou. Tremendo pase de los dirigidos por Hansi Flick, que han arrancado con todo esta temporada con el objetivo de levantar su sexta ‘Orejona’.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC