Inter vs. Manchester City chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus, FOX Sports, Fútbol Libre, HBO Max y Movistar por la gran final de la Champions League 2022-23. Este compromiso está programado para este sábado 10 de junio desde las 2:00 p.m. y se disputará en el estadio Olímpico Atatürk, ubicado en Estambul (Turquía). Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor.

Inter llega a este partido luego de haber vencido por 0-1 al Torino, en el duelo correspondiente a la trigésima octava jornada de la Serie A. El único tanto del encuentro lo marcó Marcelo Brozović a los 37 minutos del primer tiempo. Con este resultado el cuadro de Simone Inzaghi culminó tercero en la tabla de posiciones del campeonato italiano, con 72 puntos acumulados.

Inter tiene la posibilidad de completar su doblete en la presente temporada si gana la Champions League, pues también se llevó la Copa de Italia al vencer por 2-1 a la Fiorentina. En aquel juego, disputado el pasado miércoles 24 de mayo, Lautaro Martínez se convirtió en la gran figura al marcar un doblete. Nicolás González había abierto la cuenta, pero fue suficiente para la ‘Fiore’.

Simone Inzaghi compareció con los medios de comunicación en la previa del partido de este sábado y reveló que aplicará un plan para reducir la influencia de Erling Haaland en el juego, a sabiendas de que es la llave del gol para el Manchester City. “Vigilaremos especialmente a Haaland, hemos preparado algo, pero el Inter tendrá que ser bueno limitando al resto del City”, manifestó el italiano.

“El Manchester City es en este momento el equipo más fuerte del mundo, pero estamos orgullosos de haber llegado hasta aquí y, con una concentración increíble, sabremos que tenemos que limitar nuestros errores para contrarrestar a un rival tan fuerte. Mañana tenemos una gran oportunidad de escribir la historia. Será muy difícil, pero lo intentaremos”, sentenció.

Inter vs. Manchester City: horarios del partido

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Chile: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Brasil: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 7:00 p.m.

Manchester City, por su parte, a diferencia del Inter que completaría su doblete su gana la Champions, tiene la posibilidad de ganar el triplete después de haberse llevado la Premier League y la FA Cup. En la última gran final que disputó venció por 2-1 al Manchester United, gracias a los goles de Ilkay Gündogan (2).

Pep Guardiola es consciente que tiene una gran oportunidad de sumar su tercera Champions League como entrenador y la primera al mando del Manchester City. En la conferencia de prensa valoró el hecho de siempre haber tenido al lado a grandes futbolistas. “La clave de mi éxito es tener grandes jugadores. Tener a Messi en el pasado y a Haaland ahora. Ese es mi éxito. No bromeo. Todo entrenador que haya triunfado es porque ha tenido grandes jugadores. Un técnico nunca ha marcado un gol”, apuntó.

“Me gustaría decirte qué lecciones aprendimos de aquel día, pero no las sé. Este es un partido diferente, dos años después y con jugadores diferentes. El plan de hace dos años contra el Chelsea no funcionó y la gente dice que tomé las decisiones incorrectas. Tengo un plan para mañana y si ganamos será un buen plan”, puntualizó.

Inter vs. Manchester City: canales de TV

Perú: ESPN / Star Plus

Ecuador: ESPN / Star Plus

Colombia: ESPN / Star Plus

Chile: ESPN / Star Plus

Brasil: ESPN / Star Plus

Argentina: ESPN / Star Plus

ESPN / Star Plus España: Movistar Liga de Campeones

¿Dónde se jugará la final de la Champions entre Inter vs. Manchester City?

Inter vs. Manchester City: posibles alineaciones

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni, Di Marco, Dumfries; Calhanoglu, Brozovic, Barella; Lautaro Martínez y Dzeko.

Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni, Di Marco, Dumfries; Calhanoglu, Brozovic, Barella; Lautaro Martínez y Dzeko. Manchester City: Ederson; Akanji, Días, Walker, Stones; Rodri, Grealish, Gündogan; De Bruyne, Silva y Haaland.





