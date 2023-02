Inter vs. Porto EN VIVO vía ESPN y STAR Plus: cómo y dónde ver partido por Champions League

¡Se viene un gran partido! Sigue el fútbol de Europa con Inter vs. Porto, que chocan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 22 de febrero de 2023 en el marco de la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El duelo, a realizarse en el estadio Giuseppe Meazza de Milano, se jugará desde las 3 de la tarde (hora peruana y 9 de la noche en España), será transmitido LIVE AHORA GRATIS para toda América Latina por medio de las señales de ESPN, STAR Plus y HBO Max México. Mientras que Movistar Plus y Fútbol Libre TV son las señales encargadas para la correspondiente televisación en España. En Depor, revisa aquí la lista de horarios y canales.

Será un duelo con un aliciente en los banquillos, con un reencuentro entre dos entrenadores que coincidieron en su época de jugadores en el Lazio. Además, Conceição representó a los “nerazzurri” durante dos temporadas, entre 2001 y 2003.

Tras lograr la complicada clasificación en fase de grupos, encuadrados en el ‘grupo de la muerte’ con Barcelona y Bayern Múnich, los pupilos del italiano Simone Inzaghi, que desde el parón mundialista se coronaron supercampeones de Italia pero han caído a quince puntos del Nápoles en Serie A, buscarán devolver al Inter a unos cuartos de final que rozaron la pasada temporada ante el Liverpool.





¿A qué hora juega Inter vs. Porto por la Champions?





Argentina: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

El técnico ‘nerazzurro’, que cuenta con toda su plantilla disponible a excepción del argentino Joaquín el ‘Tucu’ Correa, lesionado, formará con su esquema habitual de tres centrales, dos carrileros, tres centrocampistas y dos delanteros, pero con la duda de quien formará la dupla de ataque con el argentino Lautaro Martínez, capitán de conjunto interista.

El belga Romelu Lukaku y el bosnio Edin Dzeko pugan por una plaza en el ataque, aunque parte con ventaja el ariete belga, que marcó en el pasado encuentro ante el Udinese en Serie A, en el que ambos fueron titulares.





¿Qué canales transmiten el Inter vs. Porto por la Champions?

Perú, Colombia y Ecuador, Uruguay y Venezuela: ESPN y Star Plus

Brasil y México: TNT Sports

Argentina y Chile: ESPN

Estados Unidos: TUDN, CBS y Univisión

España: M+ Liga de Campeones (M56 O114)





Así llega Porto para jugar ante Inter de Milán





El Oporto que acudirá al estadio Giuseppe Meazza para disputar el choque es muy diferente del desorientado equipo que empezó la competición. A pesar del revés inicial contra el Atlético de Madrid (2-1) y de la hecatombe en casa contra el Brujas (0-4) en la fase de grupos, los “dragones” consiguieron recuperar la forma y terminar el grupo B en primera posición.

Lo mismo ocurrió en las competiciones domésticas, donde el Oporto, actualmente en el segundo puesto de la Liga lusa, consiguió reducir la distancia que le separaba del líder Benfica tras algunos contratiempos.

Los blanquiazules acumulan diez victorias consecutivas y 22 partidos sin conocer la derrota, una racha que intentarán prolongar en Milán. Sin embargo, el compromiso europeo llega en un momento delicado para el club portugués, que se enfrentará al Inter con muchas de sus estrellas en la enfermería.

El colombiano Mateus Uribe, los brasileños Wenderson Galeno, Gabriel Verón y Evanilson y los portugueses Fábio Cardoso y Otávio han estado de baja y es poco probable que se recuperen a tiempo para el choque en San Siro.

El Oporto viene de ganar por la mínima (1-0) al Rio Ave en el campeonato local, pero a pesar de la victoria mostró algunas debilidades, algo que el técnico Sergio Conceição, que conoce muy bien el fútbol italiano, -campeón del Scudetto y una Recopa europea-, no querrá repetir en su regreso a la que otrora fue su casa.





Inter vs. Porto: posibles alineaciones del partido





Inter de Milán: Onana; Skrniar, Bastoni, Acerbi; Darmian, Calhanoglu, Barella, Mkhytarian, Dimarco; Dzeko o Lukaku, Lautaro.

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Ivan Marcano, Wendell; Franco, Grujic, Eustáquio, Pepê; Taremi, Toni Martínez.





