Cuando Jadon Sancho llegó al Manchester United en julio del 2021, las expectativas fueron altísimas respecto a lo que podría ser su rendimiento en la Premier League, un torneo de mayor exigencia que la Bundesliga y en un club con la necesidad de resurgir de las cenizas. Sin embargo, con el correr de los meses las pocas cosas buenas que anunció se fueron diluyendo en un rendimiento intrascendente, sin ser determinante y con números bastante pobres. Así pues, ambas partes decidieron que era necesaria una breve separación, por lo que regreso prestado al Borussia Dortmund a comienzos de esta temporada.

El elenco negriamarillo siempre fue su lugar en el mundo, el club donde debutó profesionalmente y que lo recibió cuando recién tenía 17 años. Desde entonces está feliz en Alemania y su juego ha recuperado esa chispa que había perdido divagando en Old Trafford, donde la hinchada de los ‘Red Devils’ terminó lapidándolo por no demostrar lo gran futbolista que es. Ahora la situación a cambiado y queda saber cuál será su futuro para la próxima campaña. ¿Volverá a Inglaterra o se quedará en territorio alemán?

Ayer, luego de excelso partido frente al PSG en la ida de las semifinales de la Champions League, donde fue el elemento más desequilibrante del Borussia Dortmund, fue consultado sobre lo que piensa de su futuro y dejó en claro que no es algo que le quite el sueño. Por ahora solo está metido de lleno en los retos que tiene con su actual equipo, al cual le tiene mucho agradecimiento por la confianza que le brindó desde su debut. “Realmente no lo sé. Estoy centrado en el presente ahora mismo”, sostuvo en diálogo con CBS Sports.

Asimismo, sobre lo que le genera jugar en el Signal Iduna Park y sentir el respaldo de la hinchada es algo que lo mueve mucho, especialmente porque no llegaba en su mejor momento, pero a pesar de eso siempre lo respaldaron. “¿Sentimientos especiales con el BVB? Sí, llegué aquí a los 17 años y este club me ha ayudado desde el primer día. Siempre estoy dando lo mejor por el club y la afición. Puedes ver y sentir la pared amarilla, ¡no puedes esperar para jugar!”, agregó.

Aunque no hay nada claro con su porvenir, es innegable que si por él fuera, no se movería del Borussia Dortmund. Es titular, es respetado, tiene la confianza del entrenador, el cariño de la hinchada y, a puertas de disputarse la Eurocopa, seguramente buscará tener estabilidad pensando en su posible convocatoria a la Selección de Inglaterra. La última palabra la tiene el Manchester United, donde dependerá lo que diga Erik ten Hag.

Precisamente el director técnico neerlandés compareció ante los medios de comunicación previo al duelo frente al Crystal Palace y dio su opinión sobre este asunto. “Jadon jugó muy bien, demostró por qué el Manchester United lo compró y demostró que representa un gran valor para el club. Lo que es bueno. Estoy feliz por Jadon, por su actuación de ayer y veremos qué pasa en el futuro”, reflexionó.

Lo cierto es que el Manchester United le está haciendo un seguimiento constante para constatar cómo está y si encaja dentro de los planes del club para la temporada entrante. Eso sí, tal como detalló Fabrizio Romano en su cuenta de X (antes Twitter), el Borussia Dortmund está interesado en negociar su compra y solo esperará a que se abra el mercado de fichajes para presentar una propuesta formal a los ‘Red Devils’. Esta novela recién comienza.

¿Qué se le viene al Borussia Dortmund?

Luego de vencer por 1-0 al PSG por la Champions League, Borussia Dortmund volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba al Augsburgo por la trigésima segunda jornada de la Bundesliga 2023-24. Dicho compromiso está programada para el sábado 4 de mayo desde las 8:30 a.m. y será transmitido en exclusiva por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.





