No se anda con juegos: Sarri deja fuera de la Champions League a dos líderes de la etapa Allegri

Giorgio Chiellini , que se rompió el ligamento cruzado de una rodilla, el croata Mario Mandzukic y el alemán Emre Can, por decisión técnica, se quedaron fuera de la lista oficializada este martes por Juventus para la fase de grupos de la Champions League.



Juventus, encuadrado en el grupo D junto a Atlético Madrid, Bayer Leverkusen y Lokomotiv Moscú, presentó una lista de 22 jugadores en la que sí entraron los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala o el francés Blaise Matuidi, cuya presencia estaba en duda a causa de la larga plantilla del cuadro turinés.



El técnico del cuadro turinés, Maurizio Sarri, dejó fuera de la lista, que podrá ser modificada antes del comienzo de la fase de eliminación directa, a un Chiellini que se rompió la semana pasada el ligamento cruzado de una rodilla y que no podrá competir hasta 2020.



También sacrificó a Mandzukic, uno de los líderes de la Juventus durante la gestión del técnico Massimiliano Allegri, y a Emre Can, prefiriendo el galés Aaron Ramsey, incorporado gratis en esta sesión de mercado tras expirar su contrato con el Arsenal.



Juventus visitará al Atlético Madrid el próximo 18 de septiembre y se enfrentará a continuación al Bayer Leverkusen como local, antes de un doble duelo con el Lokomotiv Moscú. Su fase de grupos terminará con el cruce con el Atlético, el 26 de noviembre en Turín, y con la visita al Bayer.



Mandzukic y Emre Can, quedaron fuera de la Champions. (Getty Images)

Esta es la lista de Juventus para la fase de grupos de la Champions League

Wojciech Szczesny, Mattia De Sciglio, Matthijs De Ligt, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Cristiano Ronaldo, Aaron Ramsey, Paulo Dybala, Douglas Costa, Álex Sandro, Danilo Luiz da Silva, Blaise Matuidi, Juan Guillermo Cuadrado, Leonardo Bonucci, Gonzalo Higuaín, Daniele Rugani, Adrien Rabiot, Merih Demiral, Rodrigo Bentancur, Carlo Pinsoglio, Federico Bernardeschi y Gianluigi Buffon.

