Griezmann y su dura crítica tras caer ante la Juventus: "Elegimos un mal día para cag***"

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann declaró este martes, tras perder 3-0 en Turín ante Juventus y quedar eliminado de la Champions League, que su equipo eligió un "mal día para cagarla".



"No hemos entrado en nuestro partido. Sabíamos que iba a ser difícil. Elegimos un mal día para cagarla", señaló a Movistar+.



"Todos estamos jodidos, yo el primero. En la ida puse el ritmo y la pausa, pero hoy no he entrado. A todos los niveles ellos han sido superiores, como nosotros lo fuimos en la ida", agregó.



"No nos pueden hacer un 3-0, sobre todo a nosotros. No ha sido nuestro día", comentó Griezmann.



Al referirse al delantero portugués Cristiano Ronaldo, que marcó los tres goles de la Juventus, dijo que éste "le tiene tomada la medida a todo el mundo". "En la ida no tuvo ocasiones; hoy tuvo tres y fueron dentro", concluyó. EFE

