En las últimas tres temporadas de Champions League, Juventus por lo menos siempre se instaló en los cuartos de final. Una racha que podría verse trastocada este viernes. Y es que el conjunto turinés llegará al duelo de vuelta ante Lyon, con el marcador en contra y con muchas dudas tras sus últimos encuentros por Serie A.

A pesar de haber conseguido el noveno ‘Scudetto’ de manera consecutiva, la continuidad de Maurizio Sarri ha estado en discusión. Hecho que empezó a tomar fuerza tras caer en la final de la Copa de Italia ante Napoli.

En la previa del duelo entre Juve y Lyon, el entrenador italiano salió al frente para dejar en claro que no piensa que vaya a dejar la dirección técnica de los ‘bianconeros’, en caso caigan eliminados ante los franceses.

“No creo que sea mi último partido. Tengo que lidiar con la dirección del club, no son amateurs. Si la Juventus me echa no será por el resultado ante el Lyon Ya han hecho sus valoraciones sobre mí, independientemente del resultado de mañana. Si no fuer así, serían fans y se moverían solo en una ola emocional”, sostuvo en conferencia de prensa.

En la fase de grupos, Juventus logró ganar sus tres partidos como local, venciendo al Bayer Leverkusen (3-0), Lokomotiv de Moscú (2-1) y Atlético de Madrid (1-0).

