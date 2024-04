A los grandes futbolistas, aquellos que están destinados a dominar este deporte después de la jubilación de Lionel Messi en Estados Unidos y Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, siempre se les exigirá el doble que al resto en las grandes citas. Más si se trata de la Champions League, un torneo donde ‘Leo’ y ‘CR7’ siempre aparecieron en los momentos ‘calientes’. Así pues, si el martes Erling Haaland fue uno de los sindicados en el 3-3 que el Manchester City consiguió ante el Real Madrid, la resaca de la derrota del París Saint Germain ante el Barcelona (2-3) trajo consigo a Kylian Mbappé como el principal señalado, según la valoración de la prensa francesa.

Si bien ‘Kiki’ hizo todo lo que estuvo a su alcance para ser determinante en la ofensiva parisina, Jules Koundé y Ronald Araújo lo tuvieron bien controlado durante gran parte del compromiso. Incluso cuando se recostó por la derecha o centralizó más su posición, Pau Cubarsí estuvo atento para cortarlo o anticiparlo. La única acción clara que tuvo fue en el 1-1 parcial anotado por Ousmane Dembélé, donde llegó hasta la última línea, sacó el centro rasante y eso provocó el reboté que derivó en el disparo del exculé. De ahí en más, muy poco de él.

Un fiel reflejo de su escasa participación en el encuentro fue la cantidad de balones que tocó, en comparación, por ejemplo, que Marc-André ter Stegen: solo 44, contra los 47 del portero alemán. Aunque en la conferencia de prensa previa al duelo Mbappé advirtió que estaba preparado para ser clave en el Parque de los Príncipes, esto no fue así y sus buenas intensiones se quedaron en eso, en intentos por romper un bloque defensivo preparado para contenerlo. “Es el momento de los grandes jugadores: estoy preparado y como es habitual no voy a esconderme”, había dicho.

Así pues, L’Équipe no lo perdonó y le dio –junto a Marco Asensio– la más baja puntuación dentro de los jugadores del PSG: tres. Con 25 años y siendo su última temporada en el cuadro dirigido por Luis Enrique, en Francia esperaban que esta fuera una exhibición en donde él se hiciera cargo de un equipo diezmado ofensivamente tras las salidas de Neymar y Messi. Sin embargo, eso no sucedió y el principal diario de la ciudad no escatimó en las críticas hacia su juego.

“No hay que andarse con rodeos: al delantero del PSG se le esperaba con impaciencia y falló. No falló en su partido, tuvo piernas y provocó mucho con sus apoyos, pero no consiguió romper el marcaje rival. Frente a la pareja Koundé-Araújo, evitó a menudo el regate en favor del pase, sin demasiada inspiración. En consecuencia, no fue muy peligroso y no marcó la diferencia, aunque participó en el gol de Dembélé en el minuto 48″, señaló L’Équipe.

En el análisis general, toda la culpa no es de Mbappé. El Barcelona hizo su partido y pudo conectar sus individualidades como pocas veces durante la temporada, haciendo que jugadores como Raphinha –fue la figura con un doblete–, Robert Lewandowski o İlkay Gündoğan estén a la altura de las circunstancias. Incluso Pedri, quien volvió a los terrenos de juego después de un mes, tuvo un impacto inmediato sirviendo la asistencia para el 2-2.

Este bajo rendimiento de Kylian en París exigirá de él una mayor participación para el partido de vuelta en el Estadio Olímpico de Montjuic, donde el PSG no tendrá margen de error y deberá acortar rápidamente el gol de ventaja que tienen los ‘azulgranas’. Evidentemente Xavi Hernández intentará hacer lo suyo y buscará ganarle nuevamente en la pizarra a Luis Enrique, quien ahora más que nunca necesitará del campeón del mundo para que su equipo aparezca en Cataluña. ¿Podrá hacerlo? Veremos si Mbappé es capaz de limpiar su imagen y encaminar a su equipo a las semifinales.

¿Qué se le viene al PSG?

Luego de esta derrota en el Parque de los Príncipes, el PSG descansará esta jornada que se avecina en la Ligue 1 –aplazó su duelo ante el Lorient– y volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite al Barcelona por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Dicho compromiso está programado para el martes 16 de abril desde las 2:00 p.m., se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming a través de la plataforma de Star Plus.





