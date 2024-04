El mundo del fútbol nunca podrá olvidar el caso de Byron Castillo, el jugador que estuvo en el ojo de la tormenta, debido a su elegibilidad para representar a la selección de Ecuador. Surgieron dudas sobre la autenticidad de su documentación de nacionalidad, algunos afirmaban que era colombiano, lo que llevó a una investigación por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, FIFA y hasta del TAS tuvo que intervenir en el asunto. Han pasado casi dos años, y una situación similar se respira en la Copa Libertadores. Y es que Alexander Bolaños, delantero del Independiente del Valle, ha sido acusado por su supuesto exrepresentante de haber adulterado su nombre y edad.

Desde Uruguay, esta persona, que no reveló su identidad, afirmó en declaraciones a Radio Sport 890 que el verdadero nombre del jugador sería Romario y que su edad sería mayor de 24 años. “En 2012, yo llevé a Alexander a Portoviejo, en ese momento no se podía hacer la transferencia por un tema de edad y ahí hicimos el cambio de nombre y de fecha de nacimiento”.

“Él no se llama Alexander, se llama Romario, ese es su verdadero nombre. Tiene cambiada la cédula. Está adulterada la fecha de nacimiento también. Es mayor de 24 años”, agregó, confesando también que tiene en sus manos el documento original del futbolista. Además denunció que el tío de Bolaños habría intentado sobornarlo para que no revelara la información.

“Yo tuve y tengo la cédula original del jugador. En 2016, su tío me ofreció dinero a cambio de mi silencio. Me pidieron confidencialidad en el tema. Desde ese momento hasta ahora no me han pagado nada”, aseguró sobre Bolaños, cuyo registro oficial en Ecuador figura que nació el 12 de diciembre de 1999 en Esmeraldas.

“Si me hubiesen pagado yo no decía nada. No me pagaron nada y por eso estoy denunciando esto. Yo advertí al presidente de Independiente del Valle de que si utilizaban a Bolaños, podían ser sancionados”, añadió al respecto.

Estas revelaciones llegan una semana después de que Independiente del Valle disputara un partido contra Liverpool de Uruguay por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El encuentro finalizó con un empate 1-1 y Bolaños jugó todo el segundo tiempo, ingresando por Patrik Mercado.

¿En qué clubes ha jugado Alexander Bolaños?

La carrera futbolística de Bolaños ha incluido pasos por diversos clubes, como Anaconda FC, Colo Colo, Club Águilas, Barcelona Sporting Club, Santo Domingo, Deportes Concepción de Chile y Técnico Universitario, sin que surgieran problemas con su inscripción.

El caso ha generado gran revuelo en el fútbol ecuatoriano y se espera que las autoridades pertinentes investiguen a fondo esta situación para esclarecer la verdadera identidad y edad del jugador, así como para determinar las posibles consecuencias legales y deportivas que puedan derivarse de estas acusaciones.

Alexander Bolaños tiene 24 años y puede jugar como extremo o centrodelantero en Independiente del Valle. (Foto: Getty Images)

