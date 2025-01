Cuando Kylian Mbappé llegó al Real Madrid, se esperaba que fuera determinante desde el primer día. Su pasado en el PSG hacía pensar que no tardaría en mostrar su mejor versión. Sin embargo, si bien ahora es una de las caras más fuertes dentro del plantel que dirige Carlo Ancelotti, le costó asumir ese nuevo rol dentro del equipo. Así pues, previo al duelo frente al RB Salzburgo por la Champions League, el francés abrió su mente para explicar lo que estaba viviendo.

‘Kiki’ es un monstruo competitivo y no le correr al reto de ser el mejor jugador dentro de un plantel plagado de estrellas. Es uno de los mejores del mundo y tiene que asumirlo como tal. En ese sentido, sabe ser autocrítico cuando las cosas no le salen del todo bien, algo que pasada durante sus primeros meses en el conjunto español.

“Es más mental, decirme que tengo que hacer más. Estaba bien físicamente y con el grupo, pero sabía que tenía que hacer más. No he venido para jugar mal. Ahora hay que seguir porque jugar bien un mes es fácil y en el Real Madrid hay que jugar bien siempre”, manifestó durante su primera intervención en la conferencia de prensa de este martes.

Kylian Mbappé registra 12 goles por LaLiga. (Foto: Getty Images)

Tras su última exhibición frente a Las Palmas, en donde marcó un doblete y fue el elemento más activo en el 4-1 a favor de los merengues, se confirmó que cada vez está más suelto y puede tomar la lanza cuando su equipo lo necesita. No obstante, esto no siempre fue así. “Al principio no estaba tímido, pero no podía llegar y decir ‘eh, tú, pásame el balón, este es mi equipo”, comentó.

Kylian Mbappé registra 18 goles en lo que va de la presente temporada, divididos en seis por la Champions League, 12 por LaLiga, uno en la Copa del Rey, uno en la Supercopa de España, uno en la Supercopa de Europa y otro en la Intercontinental; además de tres asistencias. Cada vez su determinación es más voraz cuando tiene el balón y la compresión con sus compañeros va mejorando partido tras partido.

Si contabilizamos solo enero, Mbappé lleva cuatro goles en seis partidos, siendo cada vez más influyente en ataque. “Me siento muy bien. Ha sido un mes en el que estoy en un buen momento. Ayudo al equipo lo máximo que puedo y voy con confianza al partido de mañana. Confío en mi juego y en los madridistas que acudirán mañana”, agregó.

El atacante de 26 años sabe que los ojos siempre estarán puestos en lo que haga dentro del campo, por lo asume las críticas con calma. “Cuando eres un jugador como yo, con lo que se esperaba de mí, es normal que la gente hable. Para mí no es personal. Cuando juegas bien hablan bien y cuando no, mal. Sabía que podía cambiar la situación y la he cambiado. Estoy muy contento de ayudar al equipo”, acotó.

En definitiva, Kylian Mbappé está atravesando por su mejor momento desde arribó al Real Madrid y no quiere dejarlo pasar. Por el contrario, el francés espera seguir así hasta el final de temporada y levantar el título más importante que le hace falta en su vitrina: la Champions League. El reto es mayor por lo que significa hacerlo con el conjunto blanco, que confió en él para seguir dominando Europa.

Kylian Mbappé llegó al Real Madrid tras su último paso por el PSG. (Foto: AFP)

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. RB Salzburgo?

El encuentro entre Real Madrid vs. RB Salzburgo se disputará este miércoles 22 de enero y está programado para las 3:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a la 3:00 p.m.; mientras que en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. RB Salzburgo?

El duelo entre Real Madrid vs. RB Salzburgo tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de Depor.





TE PUEDE INTERESAR