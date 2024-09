Hace una semana, en el partido contra Alavés, Kylian Mbappé pidió el cambio por molestias en la pierna izquierda. Tras las pruebas realizadas, se determinó que tenía una lesión muscular en el bíceps femoral y que estaría unas tres semanas fuera de las canchas. Para sorpresa de todos, este lunes salió a la luz la lista de convocados del Real Madrid para enfrentar a Lille, por la fecha 2 de la UEFA Champions League, y el nombre del delantero está presente. ‘Donatello’ se recuperó a toda velocidad y viajará con el plantel a suelo francés.

La noticia mayúscula de la convocatoria de la ‘Casa Blanca’ fue que ‘Kiki’ no está descartado para enfrentar a Lille. Como se recuerda, el exjugador del PSG salió adolorido del duelo ante Alavés y se perdió el derbi madrileño ante Atlético Madrid, que acabó en empate 1-1. Se esperaba que esté un par de semanas más en recuperación, pero desde España apuntan que ya está apto para volver a jugar.

De todas formas, aún no está definido si arrancará en la ciudad de Villeneuve-d’Ascq. El comando técnico lo evaluará este martes en el entrenamiento que se realizará en suelo francés. “Tiene buenas sensaciones”, dijeron desde el club merengue al diario AS. La idea es que, en caso de que no sea titular, que tenga minutos para que pueda volver a la titularidad en el compromiso liguero ante Villarreal en el Santiago Bernabéu.

Una situación que muchos fanáticos del fútbol esperan que se pueda dar es el enfrentamiento entre los hermanos Mbappé. Kylian podría enfrentar a Ethan, quien juega en el Lille desde esta temporada. Sin duda, sería la foto más buscada por los lentes de las cámaras. Es importante mencionar que ‘Donatello’ volverá a su país, esta vez con un nuevo equipo, tras su salida del Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé es parte del plantel que enfrentará a Lille. (Foto: Real Madrid)

Kylian Mbappé llegaba con todo al duelo ante el ‘Colchonero’. Es el goleador del equipo merengue con siete goles, seis de ellos en sus últimos cinco partidos. Se le notaba cada vez más desequilibrante, más desbordante, con confianza y liderazgo. Se juntaba muy bien con otras jóvenes estrellas como él, como lo son Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Rodrygo Goes.

“Cada partido me siento mejor”, fueron uno de sus últimos mensajes al público antes de que se lesione. No pudo estrenarse en el derbi madrileño, pero ahora está concentrado en jugar ante Lille. Su presencia sí está garantizada ante el Villareal. Cabe mencionar que la Selección de Francia jugará ante Israel (jueves 10 de octubre) y Bélgica (lunes 14 de octubre), y ‘Donatello’ podría ser convocado.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Lille?

Real Madrid vs. Lille se enfrentan este miércoles 2 de octubre en el Estadio Pierre-Mauroy, por la fecha 2 de la Champions League. El partido está pactado para iniciar a las 2:00 de la tarde, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil comenzará a las 4:00 p.m.; en Chile, Venezuela y Bolivia a las 3:00 p.m.; mientras que en México a la 1:00 de la tarde.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Lille?

Real Madrid vs. Lille será transmitido en Sudamérica a través de la señal de ESPN y en su plataforma streaming de Disney Plus. En México, la transmisión estará a cargo de Caliente TV; mientras que en España se podrá ver por el canal Movistar Liga de Campeones. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR