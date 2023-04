Link Real Madrid vs. Chelsea EN VIVO: canales, cuándo es, a qué hora juegan y dónde ver

Continúa el fútbol de Europa con Real Madrid vs. Chelsea, que se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 12 de abril de 2023 en el marco de la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El partido, a disputarse en el estadio Santiago Bernabéu, se jugará desde las 2 de la tarde (hora peruana y 9 de la noche en España), será transmitido LIVE AHORA GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y HBO MAX. Mientras que Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones son las señales encargadas para la correspondiente televisación en España. Revisa aquí la lista de horarios y canales.

Son los dos últimos equipos que reinaron en la Champions League, se dejaron atrás uno a otro en el camino a la gloria, y por tercer año consecutivo Real Madrid y Chelsea se enfrentan, por una plaza en semifinales, en el reencuentro del equipo de Carlo Ancelotti ante la que era su ‘bestia negra’ hasta la pasada edición y que llega al Santiago Bernabéu en una profunda crisis buscando un salvavidas de la mano de Frank Lampard.

Precisamente, en la previa del partido, Carlo Ancelotti huyó del favoritismo que se le concede a su equipo en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante un Chelsea en crisis, y aseguró es un equipo de “mucho nivel” que tendrá una “motivación grande” para dar lo mejor de sí en un mal momento.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Chelsea por la Champions?





Perú, Ecuador, Colombia - 14:00 horas

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos - 15:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay - 16:00 horas

México - 13:00 horas

España - 21:00 horas





¿En qué canales transmiten el Real Madrid vs. Chelsea?





Perú, Ecuador, Colombia - ESPN y STAR Plus

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos - ESPN y STAR Plus

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay - ESPN y STAR Plus

México - HBO MAX y TNT Sports

España - Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

“El año pasado hemos sufrido mucho, fue un partido en el que por distintas circunstancias, teníamos mucha ventaja cuando llegaron al Bernabéu y lo pasamos muy mal. Tenemos que respetar a un Chelsea de mucho nivel, con jugadores muy buenos. No están pasando un buen momento pero en este tipo de partidos la motivación es tan grande que te hace sacar lo mejor. A nivel individual la plantilla del Chelsea tiene un nivel muy alto”, resaltó en rueda de prensa.

Tampoco considera el técnico italiano que vaya a ser clave en la eliminatoria su mayor experiencia respecto a Frank Lampard, a quien dirigió como jugador y ve capacitado para lograr éxitos al mando del Chelsea.

“No creo que la experiencia, tengo 63 y él tiene 44, va a modificar lo que va a pasar en el partido. Lampard ha sido un grandísimo jugador que tuve la suerte de entrenar dos años, un profesional fantástico, extraordinario. Conoce bien como preparar a un equipo en este tipo de partidos”, avisó.





¿Cómo ver el Real Madrid vs. Chelsea por Internet-Streaming?





Perú, Ecuador, Colombia - STAR Plus y Fútbol Libre TV

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos - STAR Plus y Fútbol Libre TV

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay - STAR Plus y Fútbol Libre TV

México - HBO MAX y Fútbol Libre TV

España - Movistar+ y Fútbol Libre TV





¿Cómo están las apuestas para el Real Madrid vs. Chelsea?





CASA DE APUESTA LOCAL EMPATE VISITA Inkabet 1.73 3.70 4.90 Te Apuesto 1.77 3.64 4.75 Apuesta Total 1.73 3.80 5.00 Betsson 1.70 3.90 5.00

Por su parte, David Alaba, defensa austriaco del Real Madrid, reconoció que su equipo “es el favorito” en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions, que aseguró encaran con “mucha confianza” pero con máximo respeto al Chelsea.

“Nosotros no infravaloramos al Chelsea, tiene una plantilla estupenda, son un gran equipo y tenemos que estar muy concentrados, presionarles desde el primer minuto porque tiene grandes jugadores. Son un equipo fuerte y los cambios que han hecho pueden afectar en la eliminatoria. Lo sabemos y tenemos que estar muy concentrados”, dijo en rueda de prensa.

“La mayor parte de las veces en la Champions, el Real Madrid es el favorito, pero nosotros no pensamos en eso. El objetivo es llegar a las semifinales y para ello tenemos que hacerlo bien y vencer mañana”, añadió.

No se fía el defensa austriaco del mal momento que protagoniza el Chelsea pero resaltó la seguridad del Real Madrid jugando competición europea en el Santiago Bernabéu ante su afición.





¿Cuáles serían las alineaciones de Real Madrid y Chelsea?





Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Camavinga, Kroos, Modric; Fede Valverde, Vinícius, Benzema.

Chelsea: Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Chilwell; Enzo, Kovacic, Kanté; Félix, Havertz, Sterling.





Real Madrid y Chelsea en partidazo por la Champions League.





