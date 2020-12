Ronald Koeman, en la previa del Barcelona vs. Ferencváros, justificó la ausencia en la Champions League por segundo partido consecutivo del capitán del equipo, Lionel Messi, en que “ya no habrá más momentos para poder descansar” de aquí a final de temporada.

“En el calendario de esta temporada había dos partidos para descansar: el de Kiev y el de mañana (en el campo del Ferencváros). Ya estamos clasificados, también queremos dar oportunidades a otros jugadores y el partido del sábado (en Cádiz) es muy importante por nuestra trayectoria en LaLiga”, analizó.

Junto a Messi, se quedan en Barcelona el portero alemán Marc-André ter Stegen y el atacante brasileño Philippe Coutinho, por lo que Koeman volverá a armar un once con los futbolistas menos habituales para medirse a los húngaros.

Uno de esos jugadores beneficiados por las rotaciones seguramente vuelva a ser Braihwaite, que ha encadenado dos titularidades y ha marcado tres goles en los últimos dos encuentros. “Hay partidos donde necesitamos más un ‘9’ que en otros partidos y Martin está trabajando muy bien. Está en forma y, de momento, se merece jugar”, comentó el DT.

Ronald Koeman habló de Gerard Piqué

El entrenador de Barcelona confirmó la decisión de Gerard Piqué de no operarse de la rodilla derecha, donde tiene afectado el ligamento cruzado, y someterse a un tratamiento alternativo con factores de crecimiento. Koeman confía en que esta decisión le permita acortar los plazos de recuperación al central.

“Gerard está todos los días en la Ciudad Deportiva haciendo trabajo de fuerza. No soy el médico y no he influido en la decisión final para no operarse, pero pensamos que es la mejor manera de que pueda recuperarse. No sé cuándo lo hará, pero espero que aún pueda jugar algunos partidos esta temporada”, afirmó.