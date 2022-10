El último martes el París Saint Germain consiguió una categórica victoria de 7-2 sobre Maccabi Haifa en la quinta jornada de fase de grupos de la Champions League. Una de las grandes figuras del partido fue Lionel Messi, quien anotó un doblete y no hace más que confirmar su buen momento a puertas del Mundial Qatar 2022. Sin embargo, las alarmas se encendieron en toda Argentina durante un par de segundos en la transmisión del partido.

El cotejo fue televisado ESPN, donde el conocido periodista Marianno Closs estuvo a cargo del relato. Se jugaba el minuto 72 cuando la ‘Pulga’ se frenó de golpe mientras conducía el esférico por la banda derecha del campo. En ese momento el narrador solo atinó a decir “le tiró, le tiró” para luego darse cuenta que el delantero solo había perdido uno de sus botines.

El clip fue publicado en redes sociales y se viralizó en cuestión de minutos. Y quien también escuchó lo dicho por Closs fue el ‘Kun’ Agüero, que se encontraba reaccionando al partido en vivo junto a Marcos Rojo. Su cara lo decía todo, la preocupación lo invadió por unos instantes hasta que notó lo que había pasado realmente.

“Ah, no... ¿qué decís, Closs? ¿Le tiró a Messi? Me hacés asustar gilipollas”, dijo el exjugador de manera eufórica frente a las cámaras. “Boludo, me cagu... todo. Estaba viendo los promedios acá y escuchó ‘se lesionó Messi’. Me puso nervioso”, agregó mientras Rojo solo atinaba a reír.





Vale recordar que aún Leo Messi disputará cuatro partido más con el PSG antes de integrarse a la concentración de la Selección Argentina. Este fin de semana el equipo de la capital francesa recibe al Troyes por la decimo tercera jornada de la Ligue 1. Se trata de un partido, a priori, sencillo ante un equipo que marcha en media tabla.

Recién el día 2 de noviembre la escuadra parisina cerrará su participación en fase de grupos de Liga de Campeones visitando a la Juventus, para luego medir fuerzas ante Lorient y Auxerre.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR









VIDEO RECOMENDADO





Erling Haaland a los 13 años jugando un torneo juvenil. (Video: @StvAftenblad)