El pasado 14 de febrero fue el Día del Amor, pero es lo que menos hubo en el Parque de los Príncipes: el Bayern Múnich, con gol de Kingsley Coman, se encargó de apagar el llama entre el París Saint Germain y sus hinchas. Con dicho resultado los alemanes pusieron medio pie en cuartos de final de la Champions League, mientras que los franceses, una vez más, quedaron al borde del fracaso. ¿Hay alguna esperanza de que el marcador pueda revertirse en el Allianz Arena? Pues sí y tiene nombre propio: Lionel Messi.

Este lunes –a menos dos días para el cruce en territorio germano– la ‘Pulga’ conversó con los medios oficiales del PSG y dejó en claro que se mantiene confiado en darle vuelta a la llave. “Mi mayor ilusión es lograr títulos en París. Intentaremos pasar la eliminatoria ante el Bayern”, afirmó.

Messi lo ha ganado todo a nivel de clubes y con la Selección Argentina, pero siempre quiere más. Ese hambre voraz por llevarse todos los títulos posibles lo ha llevado a ser el mejor futbolista de todos los tiempos, y ahora que está en el club parisino esa ambición no ha cambiado. Los años pasan y él sigue jugando como si no tuviera el palmarés que ostenta.

“Venimos de conseguir dos victorias muy importantes. Será un partido difícil en Múnich, pero estamos capacitados para revertir la situación. A nivel personal, estoy motivado de continuar con el camino de seguir en la Champions League”, agregó.

PSG no podrá contar con Neymar para el partido de vuelta ante el Bayern Múnich. (Foto: AFP)

Asimismo, ‘Leo’ se refirió al Premio The Best que ganó hace una semana, donde superó en las votaciones a Karim Benzema y Kylian Mbappé, compañero suyo en el PSG. “Me siento muy bien por ganar el The Best. Empecé mal en París por diferentes motivos. Ahora me siento bien y disfruto mucho de esta temporada”, acotó.

Mbappé, compañero y amigo

Lionel Messi también se tomó el tiempo para volver a evocar los días gloriosos en Qatar 2022, donde por fin logró levantar la Copa del Mundo con Argentina. “¿El Mundial? Es difícil de explicar. No esperaba la celebración de los aficionados y ese día nunca lo vamos a olvidar”, comentó.

Del mismo modo, le echó flores a Mbappé, con quien tuvo un ‘picante’ duelo en la final –'Kiki’ fue una de las figuras al haber marcado tres goles–. “Fue una final de infarto. El partido de Kylian fue impresionante, anotó tres goles y no pudo salir campeón. Es un lujo poder compartir equipo con él y ojalá podamos hacer grandes cosas en el PSG”, puntualizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.