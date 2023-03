Manchester United cayó de manera ‘estrepitosa’ ante Liverpool el pasado fin de semana. Los ‘Red Devils’ fueron goleados por 7-0 y las críticas no tardaron en salir a flote. Erik Ten Hag es uno de lo más señalados y a él se le suma los comentarios contra Bruno Fernandes, capitán del equipo, quien no tuvo el mejor comportamiento ante esta paliza. Dos históricos del club ‘soltaron’ su ira.

El primero fue Roy Keane. El exdelantero de los ‘diablos rojos’ señaló directamente su lenguaje corporal y su pasividad tras el abultado resultado: “Puedes perdonar a los jugadores que tengan un mal día, pero mira esto. Veo a jugadores salir en la segunda mitad riéndose y bromeando. Están 1-0 abajo en Anfield y se están riendo y bromeando. No me gusta ver toda esa basura”, comentó.

“Lo que ha sucedido es impactante. Los jugadores deben sentirse avergonzados. Desaparecieron en el segundo tiempo”, agregó después que el United recibiese nada más y nada menos que seis goles durante el citado segundo acto desatando un gran impacto en toda la hinchada.

Keane, además, miró a la portería y al grueso de la plantilla: “Si eres un portero internacional y permites siete goles... ese último gol fue cosa de niños de escuela. Los jugadores veteranos estuvieron de vergüenza, no mostraban ningún liderazgo. Gracias a Dios, nunca he sido parte de un equipo que fue derrotado así”.

Gary Neville, fue más sutil, pero no dudó en señalar directamente al portugués: “Bruno Fernandes está parado en el círculo central con los brazos levantados. Honestamente, tengo que decir que parte de su comportamiento en la segunda mitad ha sido una desgracia”, dijo en ‘Sky Sports’.

El exjugador se hartó del portugués: “Ya he tenido suficiente de Bruno Fernandes moviendo los brazos, no corriendo. Esa no fue la actuación de un capitán”, añadió.

¿Cuándo es el próximo partido del Manchester United?

Manchester United recibirá al Real Betis en Old Trafford por el duelo de ida de octavos de final de la Europa League. El partido está programado para jugarse el jueves 9 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Cabe destacar que el equipo de Ten Hag llegó a esta instancia luego de eliminar al Barcelona de Xavi Hernández. Es uno de los favoritos a quedarse con el torneo.





