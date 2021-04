La derrota de Liverpool ante Real Madrid por el duelo de ida por los cuartos de final de la Champions League dejó un un sinsabor en Jurgen Klopp. No solo por el rendimiento de su equipo durante los 90 minutos, sino también por la actuación del árbitro Felix Brych.

“No lo entiendo, era una falta clara. No ha estado bien y se lo he dicho. Le he dicho que era injusto y él no ha perdido el partido. Con un árbitro que hubiera estado bien habría sido suficiente. Parecía que el árbitro tenía algo en contra de mí”, sostuvo tras el duelo disputado en España.

El estratega germano también habló de los errores que cometieron los ingleses, sobre todo durante los primeros 45 minutos, donde el equipo de Zidane llegó a ponerse 2 a 0 en el marcador.

“Cuando analizas al Madrid sabes que tienen un contragolpe muy rápido... y nos han hecho esas salidas. Hemos perdido demasiados balones y les hemos facilitado eso. Para ir a semifinales debes merecerlo y hoy no lo merecimos. Lo bueno es que toca otro partido”, aseveró.

Para acceder a las semifinales de la Champions League, Liverpool tendrá que jugar un partido casi perfecto en Anfield Road. Sin embargo, el conjunto de Klopp ya sabe lo que es realizar una remontado, tal como sucedió en las semifinales de la edición 2018-2019 ante Barcelona.

“El 80% de la remontada ante el Barça lo hizo el público, ahora es diferente. Pero sí prometo que daremos el cien por cien para remontar y ya veremos qué pasa”, se refirió al respecto.





