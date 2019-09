Liverpool vs Napoli EN VIVO vía ESPN 2: chocan por la fecha 1 del Grupo E de la Champions League

Liverpool vs. Napoli se miden EN VIVO con transmisión de ESPN 2 este martes 17 de setiembre por la primera jornada del Grupo E de la Champions League , EN DIRECTO desde el estadio San Paolo a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). Mira todas las incidencias por el MINUTO a MINUTO de la web Depor.com. El vigente campeón de la Liga de Campeones se estrena y defiende el título de Europa ante uno de los equipos que quiere ser protagonista esta temporada, con el mexicano Hirving Lozano como flamante refuerzo.

Liverpool y Napoli se verán las caras en uno de los platos más atractivos que presentará la primera semana de la etapa de grupos del torneo más importante de clubes del 'Viejo Continente'. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio San Paolo.

Liverpool vs. Napoli: horarios del partido



México - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m

Uruguay - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Campeón de la vigente edición de la Champions League, Liverpool, empezará su camino en busca de repetir el título, nada menos que en la final de Estambul, donde se coronó en 2005 tras vencer en penales al Milan en una disputada final.

"Tenemos el peso de la historia para reproducirlo de nuevo. Es un objetivo, pero será difícil", señaló Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, después de ganar la quinta estrella del club, en junio en Madrid, tras batir en la final al Tottenham.



El preparador alemán, que buscará su tercera final consecutiva, tiene una larga lista de rivales de peso, empezando por los gigantes españoles como Real Madrid y Barcelona y siguiendo por las otras potencias de la Premier League.

Liverpool no puede llegar más motivado al compromiso contra Napoli -al que se enfrentó en la temporada pasada, en fase de grupos, con saldo de una victoria para cada uno-, tras vencer 3-1 a Newcastle United y alcanzar su quinta victoria consecutiva en la Premier League.

Reforzado por el mexicano Hirving Lozano y el español Fernando Llorente, entre otras figuras, Napoli intentará frenar al Liverpool, luego de la importante victoria que consiguió en su presentación anterior, en la que derrotó 2-0 a Sampdoria por la liga italiana.

"Vamos a enfrentar al mejor equipo de Europa, será una prueba difícil y al mismo tiempo un gran desafío", dijo el entrenador de Napoli, Carlo Ancelotti, sobre el choque. El italiano, por otro lado, también se refirió al apoyo de la hinchada. "En estos partidos el ambiente es un factor clave. Espero encontrar un San Paolo caliente, lleno de hinchas", agregó.

Con información de AFP

Liverpool vs. Napoli: probables alineaciones



Napoli: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Nikola Maksimovic, Kalidou Koulibaly, Mario Rui; José Callejon, Fabián Ruiz Pena, Eljif Elmas; Piotr Zielinski, Hirving Lozano y Dries Mertens



Liverpool: Adrian San Miguel; Trent Alexander-Arnold, Joek Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Fabinho, Jordan Henderson, Giorginio Wijnaldum; Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané.

Liverpool vs. Napoli: ¿dónde se ubica el estadio?

