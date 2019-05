Emocionante: Lucas Moura lloró cuando periodista le mostró su triplete al Ajax | [VIDEO]

Muchos pensaban que el hombre gol del Tottenham ante Ajax , en reemplazo de un Harry Kane lesionado, iba a ser el español Fernando Llorente. Sin embargo, el que se puso la capa de héroe en la vuelta de semifinales de la Champions League en la ciudad de Ámsterdam fue Lucas Moura. El ex atacante del PSG la 'rompió' contra los 'Spurs' y marcó un triplete para el 3-2 de su equipo con tal de llevarlo a la gran final.

Tras el encuentro en tierras holandesas, todo el mundo destacó lo hecho por Lucas Moura. Hasta su mismo entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino, lo alabó y sostuvo que fue un superhéroe. Ahora, se han revelado imágenes del jugador en zona mixta luego de su 'hat-trick' en las que se le puede ver llorando de la emoción.

Resulta que un periodista usó su celular para enseñarle a Lucas el triplete que le había marcado al Ajax. El también ex delantero del Sao Paulo se puso los audífonos, observó y no pudo aguantar las lágrimas de alegría. Y es que no podía creer lo que había hecho en el Johan Cruiff Arena para meter a su conjunto, por primera vez, a la final de la Copa de Europa.

Lucas Moura metió al Tottenham a la final de la Champions League. (ESPN)

"Es difícil de hablar... ha sido un gran momento", se le escucha decir a un emocionado Moura. Ya más calmado apuntó que el duelo ante Ajax "ha sido el mejor de su carrera como futbolista y en toda su vida". Con tremenda actuación bien podría ser seducido por otros grandes del Viejo Continente.

Ahora, a Lucas Moura y al primer equipo del Tottenham le queda esperar al 1 de junio, fecha en la que jugará la final de la Copa de Europa contra Liverpool en el Estadio Wanda Metropolitano de la ciudad de Madrid. Bien podría hacer historia ante los dirigidos por Jürgen Klopp.

► Benzema regresaría a la titularidad del Madrid ante Real Sociedad

► Inter pagará cerca de 60 millones por uno de los más señalados del Barcelona

► Romina Antoniazzi renunció a ser jefa de prensa en la FPF

► Leyenda de United destroza a Alexis Sánchez por nueva lesión

► Mira aquí la tabla de posiciones de la Premier League