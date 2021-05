El Manchester City vs. Chelsea será un partido muy especial para Sergio Agüero. El delantero, que arrancará la final de la Champions League en la banca de los suplentes, realizará su última aparición con esta camiseta. Entonces, los fanáticos no tuvieron mejor idea que rendir homenaje a uno de sus ídolos.

En la víspera del compromiso, miles de fanáticos vestidos con la casaquilla del cuadro ‘sky blue’ invadieron las calles de Oporto para hacerse sentir. En una de las tantas reuniones en las zonas aledañas al estadio Do Dragao, surgió un cántico dedicado al goleador histórico de los ‘Ciudadanos’.

Los partidarios de Manchester City entonaron un tema que menciona al ‘Kun’ Agüero. Lo repiten una y otra vez. Incluso, se ponen de pie, se abrazan y registran ese momento especial en sus móviles. De esa manera, aunque no sea de los titulares en la jornada de Liga de Campeones, muestran gratitud al atacante sudamericano.

Despedida y doblete en casa

Hace una semana, Agüero pudo decir adiós a los hinchas de Manchester City en el Etihad Stadium. En la fecha final de la Premier League, el equipo de Pep Guardiola se midió a Everton y venció por 5-0 con un doblete del argentino. Al concluir la contienda, además de levantar el trofeo liguero, hubo un espacio para el 10.

“Cuando llegué aquí no sabía qué iba a pasar, por eso el primer título fue el más importante, y desde ahí empezamos a ganar mucho más. No es fácil estar diez años en un mismo club. Es un honor”, declaró el ex Atlético de Madrid. “Prefiero no pensar más y disfrutar este momento”, respondió cuando le consultaron sobre su futuro.

Cerca de Barcelona

Durante la semana, en Argentina y España aseguraron que el delantero se desplazará hasta la Ciudad Condal para firmar su contrato con Barcelona. Todos esos movimientos deberían cerrarse entre el domingo y el lunes de la semana entrante.

Agüero tiene permiso del comando técnico de la selección argentina para resolver esos asuntos. Posteriormente, el jugador se dirigirá a Buenos Aires para incorporarse a la Albiceleste que chocará con Chile y Colombia. Luego encarará la Copa América.

