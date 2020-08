Había dicho antes de la final de la Champions League que nunca había jugado tan bien en el PSG como ahora. Y razón no le faltaba. Neymar logró recuperar su mejor nivel y guió al cuadro parisino no solo a ganar la Ligue 1, sino a la última instancia del torneo por primera vez en su historia. Sin embargo, no le alcanzó frente al Bayern Munich, que se llevó la ‘Orejona'. El atacante dejó un mensaje luego del encuentro.

A través de su cuenta de Instagram, Neymar publicó una foto en la que aparece en el banquillo de suplentes desconsolado, a la que acompañó con el siguiente mensaje: “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timóteo 4:7” citó el delantero brasileño.

Tuvo la llave

Neymar tuvo, a los 18 minutos, la primera gran oportunidad del cuadro francés, pero su disparo raso se encontró con la pierna izquierda de un enorme Manuel Neuer. Quizá de no haberse topado con el meta germano la suerte del encuentro hubiera sido otra. Como si Kylian Mbappe, al borde del descanso, aprovecha otra más clara.

Su idilio con las finales

Neymar tenía un auténtico idilio con las finales desde su época en Brasil con el Santos, con aquellas Copas de su país de hace diez años, o la Copa Libertadores. En su etapa en el Barcelona también disfrutó de la gloria en la Liga de Campeones 2015, precisamente en Alemania, en Berlín, e incluso en la Copa del Rey, que ganó tres veces, o la Supercopa, española y continental, y con el PSG ya lleva dos Copas, una Copa de la Liga y dos Supercopas galas.

Hace cuatro años alcanzó la gloria olímpica en Marcaná. Ante la Alemania de Serge Gnabry o Nicklas Sule, que hoy le devolvieron la moneda y se tomaron la revancha, fue el gran protagonista en el primer oro de Brasil en unos Juegos. Ante un estadio y una afición enfervorizados. Neymar reinó, como hizo en el mismo escenario en la Copa de las Confederaciones en 2013 o en el Mundial de Clubes con el Barcelona.

No consiguió esta vez ceñirse su segunda corona continental y hacer auténtica historia para el multimillonario proyecto parisino. El Bayern partía como favorito y cumplió con su condición. Pero Neymar sabía que la final podía haber estado en aquella temprana ocasión que le sacó Neuer. Por ello no encontró consuelo. EFE

TE PUEDE INTERESAR