La previa de la final de la Champions League, entre PSG y Bayern Munich, se ha visto marcada por la irrupción de El Dipy, un cantante argentino cuyo canción Par-Tusa se ha convertido en el himno de los jugadores del equipo parisino en las últimas semanas.

Tras clasificar a la final de la Liga de Campeones, Neymar, Di María, Mbappé, Leandro Paredes, entre otros, hicieron famosa la canción de El Dipy en el vestuario. El artista ganó tanta notoriedad en redes sociales que el París-Saint Germain no tardó en mandarle una camiseta.

Ha sido el propio cantante de cumbia el encargado de mostrar en sus redes sociales el regalo que le hizo llegar el club francés. Como era de esperarse, El Dipy no tardó en alentar a los cracks del PSG que este domingo buscarán la primera Champions en la historia del club.

“Gracias a toda la gente del PSG que ya me mandó la camiseta. Este domingo estamos con ustedes. Vamos Leo (Paredes), vamos Kiki (Mbappé), vamos Ney, vamos Fideo (Ángel Di María). Este domingo estamos todos con ustedes. Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan. We are París, vamos”, dijo el cantante.

Cabe recordar que la ParTusa llegó al vestuario del PSG gracias a los argentinos que son parte del plantel: Icardi, Di María y Paredes. Para El Dipy significó un éxito que su canción trascienda fronteras.

“A principios de año, cuando pasaron a cuartos le mandé un mensaje a Di María. Me contestó con un video de Mbappé y Neymar cantando mi canción. Fue una locura para mi. La semana pasada y ayer me mandó por su propia voluntad. Les quiero agradecer a los argentinos”, explicó en diálogo con Sportia.





