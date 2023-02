La interna del París Saint Germain está viviendo su momento más duro de la temporada y solo una victoria sobre el Bayern Múnich por la Champions League apaciguaría la situación. Neymar, uno de los señalados tras la reciente derrota frente al AS Monaco por la Ligue 1 (3-1), compareció con los medios de comunicación y confesó que, tal como se había especulado, hubo un cruce de palabras en la interna luego de la caída en el estadio Luis II.

Luis Campos, director deportivo del elenco parisino, discutió con el brasileño por algunos desacuerdos y en donde también intervino Marquinhos. Cuando esto salió a la luz, ningún jugador del PSG salió a desmentirlo y ha sido el propio ‘Ney’ en confirmarlo. Sin darle más cuerda a la polémica, el exBarcelona fue claro en señalar que este tipo de situaciones se resuelven dentro del vestuario.

“Sí, hubo una pequeña discusión. No estábamos de acuerdo. Pero nos entendimos. No fue una discusión en el mal sentido de la palabra. Son cosas que pasan en el día a día. El fútbol no es más que el amor y una profesión. Por supuesto, hay respeto de todas las partes. Hay discusiones que llegan. No estamos habituados a perder”, manifestó Neymar, quitándole dramatismo al asunto.

“Las discusiones forman parte del fútbol, sobre todo para mejorar lo que se hace. Creo que eso nos ayudó bastante. Hablamos y dialogamos y cada uno aportó su punto de vista (...) No es posible que todo lo que llega a nuestro vestuario salga en la prensa. Hay cosas que pueden quedarse entre nosotros. No es necesario que salgan las cosas que se dicen en el vestuario”, acotó, quejándose de que este tipo de informaciones se filtren en la prensa.

Debido a que el PSG no está respondiendo en el campo de juego, Neymar ha vuelto a ser el punto de las críticas a pesar de su nivel regular a lo largo de la temporada. Tras su regreso del Mundial Qatar 2022, el delantero de 31 años ha tenido en leve bajón, pero no lo suficiente como para ser el único señalado por la hinchada.

“Me siento muy bien, física y mentalmente. Algunos partidos no fueron bien, también hubo encuentros en los que lo dimos todo, pero no llegó el resultado. Son cosas del fútbol. Cuando eres profesional, sabes que las críticas pueden llegar. Las críticas son legítimas. Cada uno tiene su punto de vista y piensa diferente en el fútbol. Respeto a los que me critican”, acotó.

Neymar fue uno de los más criticados en el PSG tras la derrota ante el AS Monaco. (Foto: AFP)

Finalmente, a sabiendas de que el Bayern Múnich es un rival de cuidado, el jugador formado en el Santos de Brasil fue cauto y mostró respeto por su rival de este martes en la ida de los octavos de final de la Champions League. Eso sí, confía en sus capacidades y en las de sus compañeros, por lo que aseguró que trabajarán en lo suyo para ir a Alemania con una ventaja razonable.

“Tengo mucha confianza en mí. Siempre he estado al máximo nivel. Conozco bien mis capacidades y mi mentalidad. Mañana es un partido difícil, estamos preparados para ello. Sabemos de la dificultad del encuentro. Tenemos un gran equipo para hacer un gran partido”, puntualizó.

Los retos que le quedan al PSG

El PSG, como todos los años, comienza la temporada pensando en un solo objetivo: ganar la Champions League a toda costa. Para este curso se enfrentarán al Bayern Múnich en octavos de final y, si bien los bávaros han dejado de ser ese equipo temible de otros tiempos –sin que eso signifique un menosprecio a la calidad de sus jugadores–, el presente que viven no les invita a sentirse favoritos.

La ‘Orejona’ y la Ligue 1 son los dos únicos torneos en los que está con vida el equipo dirigido por Christophe Galtier, luego de haber quedado eliminado de la Copa de Francia en manos del Olympique de Marsella. Por ello, los directivos están presionando desde adentro para que cualquier cosa que no sea un doblete, sea considerado un fracaso para el director técnico de 56 años.





