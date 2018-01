Por estos días, en Francia y España no se habla de otra cosa que no sea la llegada de Neymar a Real Madrid en verano próximo. El crack brasileño sería el máximo anhelo de Florentino Pérez y por su pase podría pagar hasta 400 millones de euros. Una cifra de locura.



Sin embargo, mientras el crack del PSG es presa de los rumores, este no parece no pensar en otra cosa que no sean los objetivos de su equipo para la temporada. Uno de ellos es ganar la Champions League y para cumplirlo primero tendrá que eliminar a los merengues.



"Esperamos ganar todos los títulos, especialmente la Champions League", aseguró Neymar en un acto publicitario. El mensaje se entiende como una clara advertencia para el Real Madrid de cara al partido de los octavos de final.



De otro lado, Neymar se ha referido al ataque mortal que ha conformado con Mbappé y Cavani. "Son grandes jugadores que marcan la diferencia y nos estamos conociendo aún", dijo el brasileño, quien en 2015 ganó con el FC Barcelona la Champions League ante Juventus y hasta marcó un gol.



La ida de la eliminatoria Real Madrid-PSG por la Champions League será en el Bernabéu el 14 de febrero, mientras que la vuelta se disputará en la capital francesa el 6 de marzo.