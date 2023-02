Manchester City y Leipzig empataron 1-1 en los octavos de final de la Champions League y definirán el pase a cuartos de final en el país de Inglaterra. Los ‘citizens’ comenzaron tomando ventaja por intermedio de Mahrez, pero Gvardiol igualó las acciones. La curiosidad del partido fue que la visita no realizó cambios y tuvo a los 11 jugadores hasta el final. Ante esto, Pep Guardiola fue claro al momento de responder sobre los hechos.

“Yo tengo la opción de hacer hasta cinco cambios pero eso no significa que tenga que hacerlos. Soy muy buen entrenador como para decidir lo que tengo que hacer”, señaló el estratega quien no hizo uso de la banca de suplentes para este partido, apelando así al buen estado físico de sus dirigidos.

En relación a cómo veían este partido en la previa, el español fue claro al mencionar que no tenía la idea de salir a golear a su rival o ganar por un resultado amplio. Con la mirada puesta en el choque de vuelta, aclara que estos juegos se definen en 180 minutos.

“Mis expectativas no eran altas. No pensé en venir y ganar 0-4, ni por un segundo. El partido que tenemos que jugar es a dos partidos, 180 minutos. No quiero perder 4-3, 4-0 aquí. Tenemos que estar abiertos en Manchester, es lo que va a tocar”, agregó el español sobre el partido.





La velocidad en Leipzig

Otro de los detalles que resaltó en el partido fue la velocidad de los jugadores de Leipzig y su rápida acción en los contraataques. De esta manera, los dirigidos por Guardiola se vieron replegados por ciertos tramos. Sin embargo, esto no lo reflejó el resultado.

“En general estoy muy contento. No tenemos un equipo que pueda competir con muchas transiciones. Son mejores que nosotros, son más rápidos, más rápidos, excepto Kyle y Erling. El resto, ese ritmo no lo tenemos. Necesitamos tener el control como en la primera mitad. Tuvimos ocasiones de la nada, nuestras jugadas a balón parado estuvieron cerca de darnos dos o tres goles”, apuntó.





