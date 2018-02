El central azulgrana Gerard Piqué ha advertido de que, a pesar de que en el Barcelona "las expectativas son máximas en la Liga de Campeones", el equipo azulgrana tiene que ir a Londres la semana que viene para medirse contra el Chelsea "con pies de plomo", porque les "puede salir un mal partido".



El jugador se ha entrenado hoy sin ningún problema, tras los dos días libres que concedió el entrenador Ernesto Valverde, y si su evolución es la correcta podría estar el sábado en el equipo titular para jugar en el campo del Eibar.



Tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva, Piqué ha participado en el Auditori 1899, junto al Camp Nou, en el acuerdo de entre el FC Barcelona y la empresa de electrodomésticos turca Beko, por el cual el Barça recibirá en los próximos tres años 57 millones de euros por el patrocinio de la camiseta de entrenamiento.



La presencia de Piqué también estaba justificada porque el jugador ejercerá en este patrocinio como embajador de un proyecto que impulsa Beko denominado 'Eat like a Pro' ('come como un profesional'), que pretende concienciar a los padres para alimenten a sus hijos de forma correcta y frenar el aumento de la obesidad infantil en todo el mundo.



En el parlamento del jugador, Piqué ha hablado del reto inminente que tiene el Barça en la Liga de Campeones, el próximo martes en Londres contra el Chelsea , para jugar la ida de los octavos de final: "Hay que ser prudente. Estamos bien pero hay que ir con pies de plomo, porque en Londres nos puede salir un mal partido. Pero iremos a ganar".



"Las expectativas en la Champions son máximas. El Barça siempre es favorito, pero hay que ser prudentes por mucho que veamos todo este optimismo. Hay ambiente positivo y favorable y tiene buena pinta, pero hay que aprender de experiencias de años anteriores", ha señalado el jugador, quien ha respondido que se encuentra "bien, con buenas sensaciones", cuando se le ha preguntado cómo se ha sentido en el entrenamiento de hoy, después de no haber jugado la semana pasada contra el Getafe. EFE