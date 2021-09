El PSG tiene un plantel amplio y el número de futbolistas impide que todos tengan gran continuidad en la presente temporada. Respecto a ello, la primera decisión complicada que tomó el entrenador Mauricio Pochettino se dio para definir al plantel que disputará la fase de grupos de la Champions League. Algunas estrellas quedaron al margen, hecho que ha calado en la interna de la institución gala.

Según reveló RMC Sport, el cuadro parisino definió una nómina de 25 jugadores para la fase de grupos del certamen internacional y también una lista de reserva con ocho nombres. Las nuevas incorporaciones, como Lionel Messi, Sergio Ramos o Achraf Hakimi, no se perderán la competencia.

No obstante, conformar el plantel no fue tan fácil, dado que dejaron a algunos deportistas totalmente al margen. El portero Sergio Rico, los laterales Layvin Kurzawa y Juan Bernat, además del volante Rafinha, no fueron considerados para la etapa inicial de la Champions League.

La permanencia de todos ellos en el futuro tampoco parece segura, teniendo en cuenta que hay nuevos futbolistas en sus puestos y que Pochettino tampoco los incluyó en la lista de reservistas. El técnico argentino decidió darle espacio a los jóvenes talentos del club y eligió a los siguientes jugadores:

Denis Franchi (portero), Chadaille Bitshiabu, Teddy Alloh, Nehemiah Fernández, Xavi Simons, Ismaël Gharbi, Édouard Michut y Nathan Bitumazala.

Recordemos que PSG iniciará su camino en la Champions el próximo 15 de septiembre, cuando visite al Brujas de Bélgica por el Grupo A. Luego completará el fixture con los encuentros ante Manchester City de Inglaterra y el RB Leipzig de Alemania. Habrá dura competencia.

Lista de PSG para la Champions League

Porteros: Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma y Alexandre Letellier.

Defensas: Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Marquinhos, Colin Dagba, Thilo Kehrer y Nuno Mendes.

Mediocampistas: Marco Verratti, Leandro Paredes, Danilo, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Idrissa Gana Gueye y Dina Ebimbe.

Delanteros: Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Neymar, Ángel Di María, Julian Draxler y Lionel Messi.





