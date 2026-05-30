vs. se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la gran final de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En México el choque lo transmitirán por TNT Sports y HBO MAX, mientras que Movistar Liga de Campeones en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 30 de mayo desde las 11:00 horas y tendrá lugar en el Puskás Aréna (Budapest, Hungría).

El partido entre PSG vs. Arsenal será televisado por ESPN, Disney Plus, TNT Sports, HBO MAX y Movistar Liga de Campeones. (Video: UEFA Champions League)
El partido entre PSG vs. Arsenal será televisado por ESPN, Disney Plus, TNT Sports, HBO MAX y Movistar Liga de Campeones. (Video: UEFA Champions League)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS