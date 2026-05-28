El sábado 30 de mayo, desde las 11:00 a.m. (hora peruana), el mundo del fútbol se paraliza por la gran final de la UEFA Champions League. El PSG de Luis Enrique enfrentará al Arsenal de su compatriota Mikel Arteta en el Puskás Aréna de Budapest, en una definición que pone cara a cara al vigente campeón europeo contra un histórico inglés que sueña con levantar por primera vez el trofeo más importante de clubes.

La final pondrá frente a frente dos fortalezas opuestas: el ataque de PSG y la defensa de Arsenal. El conjunto francés llega con 44 goles anotados y la ofensiva más efectiva del torneo gracias al aporte de figuras como Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. Según los especialistas de Betsson, Dembélé cuenta con 43.48 % de probabilidades de marcar en la final, mientras que Kvaratskhelia alcanza el 36.36 %. A ellos se suma Désiré Doué, otra de las piezas ofensivas más destacadas del equipo parisino, con 32.26 % de opciones de convertir.

Del otro lado, los “Gunners” apenas recibieron 6 goles en 14 partidos, consolidándose como el equipo menos vulnerado de esta edición. La solidez defensiva del conjunto inglés también se refleja en las proyecciones: Arsenal tiene 25.97 % de probabilidades de mantener su arco en cero durante la final.

¿Quién es el favorito según los expertos?

Para los especialistas de la casa de apuestas, el vigente campeón europeo tiene 57.15 % de probabilidades de conquistar el título, mientras que Arsenal aparece con 42.85 %. Un dato que puede llamar la atención considerando la notable campaña de los ingleses, pero que encuentra explicación en varios factores.

Aunque los ‘Gunners’ llegan invictos con 11 victorias y 3 empates, además de haber completado una destacada campaña eliminando a Bayer Leverkusen, Sporting de Lisboa y Atlético de Madrid, el recorrido del PSG aparece como uno de los aspectos que inclinan la balanza.

Los dirigidos por Luis Enrique atravesaron un camino más exigente durante la fase decisiva del torneo. El conjunto parisino fue elevando su nivel y logró superar a equipos como Chelsea, Liverpool y Bayern Múnich, rivales considerados potencias del fútbol europeo.

Otro aspecto a considerar es la gestión física en la recta decisiva de la temporada. El PSG aseguró el campeonato local con anticipación, lo que permitió rotaciones y una mejor administración de minutos. Arsenal, en cambio, disputó una intensa lucha hasta la penúltima jornada para quedarse con la Premier League.

Los antecedentes recientes entre ambos clubes también muestran una ligera ventaja para el cuadro francés. En cinco enfrentamientos, PSG suma dos victorias, Arsenal registra un triunfo y se contabilizan dos empates. Además, el enfrentamiento más cercano favorece a los parisinos: la semifinal de la edición pasada, serie en la que ganaron ambos encuentros antes de conquistar su primer título europeo.

Con estilos muy marcados y campañas distintas, ambos llegan con argumentos para quedarse con el título. Mientras Arsenal apuesta por la solidez y el buen momento colectivo, el PSG intentará hacer pesar su poder ofensivo y su condición de vigente campeón. Este sábado, Budapest conocerá al nuevo monarca europeo.