Increíblemente, Kylian Mbappé no estuvo desde el arranque en el duelo entre París Saint-Germain vs. Bayern Múnich, por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Y es que el atacante francés superó hace poco una de una lesión muscular en el muslo izquierdo, motivo por el que Christophe Galtier optó por no incluirlo en su once titular. Eso sí, aunque el equipo galo no pudo conseguir la victoria, ‘Kiki’ aseguró que irán en busca de la remontada en Múnich, con el objetivo de avanzar a la siguiente fase del certamen internacional.

“Demostramos que podemos crearles dificultades, pero para eso necesitamos que todo el mundo esté en buena salud. No tenía que jugar, pero quería ayudar a mis compañeros”, fueron las primeras palabras del ‘7′ en una entrevista con ‘Canal Plus Francia’.

Como se recuerda, Mbappé era duda para este cotejo. No obstante, el futbolista francés se recuperó de forma milagrosa y fue capaz incluso de anotar un tanto en algo más de media hora. Para su mala fortuna, el juez principal no lo válido, luego de un fuera de juego previo de Nuno Mendes.

Del mismo modo, ‘Kiki’ mencionó que el equipo deberá estar concentrado en el partido de vuelta, donde buscarán su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones. “Para la vuelta lo importante es que todos estemos bien, que comamos y durmamos bien. Sabemos que cuando estamos todos, podemos hacer un fútbol ofensivo y ellos así no están cómodos”, acotó.

Finalmente, el jugador parisino se refirió a su gol anulado y también un mensaje de amenaza al ‘Gigante de Baviera’. “Si hay fuera de juego, es que lo hay. Hay que quedarse con lo positivo e ir a Múnich a ganar. Con lo que se ha visto, creo que es posible”, concluyó.

Bayern Múnich vs. PSG: fecha y hora del partido de vuelta de octavos de final

PSG y Bayern Múnich abrieron una de las eliminatorias de octavos de final de la UEFA Champions League este martes de 14 de febrero, en el Parque de los Príncipes. Solo uno de las dos escuadras estará en los cuartos de final y, para conocer quién sera, es necesario esperar al duelo de vuelta.

La revancha entre ambos equipos se disputará en la casa del cuadro alemán, el Allianz Arena, el próximo 8 de marzo del 2023 desde las 3:00 de la tarde (hora peruana). En aquel cotejo, se decidirá si los teutones o los galos avanzarán a la siguiente instancia de la Liga de Campeones, torneo en el que ambos partieron como candidatos a llevarse el título.





